Figaro: супруги Макрон взяли собаку из приюта

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ТАСС, 28 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит на выходных забрали из приюта метиса лабрадора и грифона. Об этом сообщила в понедельник газета Le Figaro.
О появлении в семье главы государства нового питомца стало известно после того, как несколько журналистов случайно заметили его в Елисейском дворце во время брифинга, посвященного окончанию парламентских каникул во Франции. По информации газеты, супруги Макрон забрали черного пса из приюта в департаменте Коррез. Они решили назвать собаку Немо - в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".
Nouveau locataire à l'@Elysee : Nemo. Un chien noir adopté ce week-end à la SPA par le couple Macron @LCI pic.twitter.com/ZUxfrXcWWj— Alison TASSIN (@AlisonTassin) 2017年8月28日
Немо, впрочем, станет не первым питомцем в стенах Елисейского дворца. До него в резиденции главы государства жил лабрадор по кличке Филы, которого подарили в 2014 году занимавшему на тот момент пост президента Франции Франсуа Олланду. Его назвали в честь автоматического зонда Philae, который 12 ноября 2014 года сел на поверхность кометы Чурюмова - Герасименко.