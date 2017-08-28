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Figaro: супруги Макрон взяли собаку из приюта

Общество
28 августа, 15:05 UTC+3 ТАСС

Президент Франции и его жена решили назвать черного пса Немо

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Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит

© EPA/Julien de Rosa

ТАСС, 28 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит на выходных забрали из приюта метиса лабрадора и грифона. Об этом сообщила в понедельник газета Le Figaro.

О появлении в семье главы государства нового питомца стало известно после того, как несколько журналистов случайно заметили его в Елисейском дворце во время брифинга, посвященного окончанию парламентских каникул во Франции. По информации газеты, супруги Макрон забрали черного пса из приюта в департаменте Коррез. Они решили назвать собаку Немо - в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".

Немо, впрочем, станет не первым питомцем в стенах Елисейского дворца. До него в резиденции главы государства жил лабрадор по кличке Филы, которого подарили в 2014 году занимавшему на тот момент пост президента Франции Франсуа Олланду. Его назвали в честь автоматического зонда Philae, который 12 ноября 2014 года сел на поверхность кометы Чурюмова - Герасименко.

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Персоны
Бардо, Брижит Макрон, Эмманюэль
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Франция
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