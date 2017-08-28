Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Астраханской области обнаружено 155 несанкционированных свалок

Общество
28 августа, 15:39 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 28, августа. /ТАСС

Как сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ региона, проблемы с мусором возникли "в силу несостоятельности предыдущих перевозчиков отходов и дефицита объектов утилизации ТКО"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 155 несанкционированных свалок действует в Астраханской области. На их ликвидацию потребуется несколько миллиардов рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Чистый город", которая с 1 июля приступила к работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Тема уборки отходов в Астраханской области была затронута 22 августа в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Александром Жилкиным. Глава государства отметил, что при подготовке "Прямой линии" из области поступили обращения от жителей, связанные с данной проблемой. Путин поручил Жилкину решить этот вопрос.

"До реформы [появления регоператора] порядка 40% образующихся в Астраханской области отходов направлялись на несанкционированные свалки. Как результат - в регионе 155 таких свалок. На их ликвидацию, например, только в Ахтубинском районе потребуется порядка 700 млн рублей. С приходом регионального оператора все отходы размещаются теперь на лицензированных объектах, что полностью исключает образование новых свалок", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что за два месяца работы региональный оператор вывез за свой счет сверхнормы порядка 50 тыс. кубометров мусора. Оператор уже проектирует мусороперерабатывающий комплекс мощностью 2,5 млн кубометров в год. Объем инвестиций в строительство составит 600 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ региона, мусорные проблемы в области возникли "в силу несостоятельности предыдущих перевозчиков отходов и дефицита объектов утилизации ТКО". В связи с чем регион одним из первых в России перешел на новую систему обращения с отходами, выбрав регионального оператора.

"Переход создал некоторые сбои с вывозом ТКО по отдельным микрорайонам Астрахани. Сейчас ситуация стабилизирована", - добавили в министерстве.

На контроле ОНФ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта считают, что мусорная проблема в Астраханской области до конца не решена.

"Процесс вывоза мусора из контейнеров улучшился. Однако проблема до сих пор существует из-за не до конца отлаженного графика движения мусоровозов, отсутствия договоров с региональным оператором и несогласованности работы с управляющими компаниями, а также муниципальными образованиями региона", - отметили в пресс-службе ОНФ.

Сейчас на карте свалок ОНФ обозначено 303 объекта на территории области. Благодаря работе активистов 72 из них убрали, в том числе, в рамках проведенных субботников.

В 2016 году в Астраханской области значительно ухудшилась ситуация с организацией уборки, вывозом и хранением твердых коммунальных отходов. Областная прокуратура выявила почти вдвое больше нарушений в сравнении с 2015 годом - свыше 800. Еще больше обострилась ситуация в начале октября, когда от жителей Астрахани поступило несколько сотен жалоб по факту срыва графика вывоза мусора. В соцсетях появлялись десятки фотографий с переполненными мусорными контейнерами и с подписями, что "город превратился в большую свалку".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
3
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
4
В Луганске убили двух депутатов народного совета ЛНР
5
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
6
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснуть
7
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама