В Астраханской области обнаружено 155 несанкционированных свалок

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 155 несанкционированных свалок действует в Астраханской области. На их ликвидацию потребуется несколько миллиардов рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Чистый город", которая с 1 июля приступила к работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Тема уборки отходов в Астраханской области была затронута 22 августа в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором региона Александром Жилкиным. Глава государства отметил, что при подготовке "Прямой линии" из области поступили обращения от жителей, связанные с данной проблемой. Путин поручил Жилкину решить этот вопрос.

"До реформы [появления регоператора] порядка 40% образующихся в Астраханской области отходов направлялись на несанкционированные свалки. Как результат - в регионе 155 таких свалок. На их ликвидацию, например, только в Ахтубинском районе потребуется порядка 700 млн рублей. С приходом регионального оператора все отходы размещаются теперь на лицензированных объектах, что полностью исключает образование новых свалок", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что за два месяца работы региональный оператор вывез за свой счет сверхнормы порядка 50 тыс. кубометров мусора. Оператор уже проектирует мусороперерабатывающий комплекс мощностью 2,5 млн кубометров в год. Объем инвестиций в строительство составит 600 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ региона, мусорные проблемы в области возникли "в силу несостоятельности предыдущих перевозчиков отходов и дефицита объектов утилизации ТКО". В связи с чем регион одним из первых в России перешел на новую систему обращения с отходами, выбрав регионального оператора.

"Переход создал некоторые сбои с вывозом ТКО по отдельным микрорайонам Астрахани. Сейчас ситуация стабилизирована", - добавили в министерстве.

На контроле ОНФ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта считают, что мусорная проблема в Астраханской области до конца не решена.

"Процесс вывоза мусора из контейнеров улучшился. Однако проблема до сих пор существует из-за не до конца отлаженного графика движения мусоровозов, отсутствия договоров с региональным оператором и несогласованности работы с управляющими компаниями, а также муниципальными образованиями региона", - отметили в пресс-службе ОНФ.

Сейчас на карте свалок ОНФ обозначено 303 объекта на территории области. Благодаря работе активистов 72 из них убрали, в том числе, в рамках проведенных субботников.

В 2016 году в Астраханской области значительно ухудшилась ситуация с организацией уборки, вывозом и хранением твердых коммунальных отходов. Областная прокуратура выявила почти вдвое больше нарушений в сравнении с 2015 годом - свыше 800. Еще больше обострилась ситуация в начале октября, когда от жителей Астрахани поступило несколько сотен жалоб по факту срыва графика вывоза мусора. В соцсетях появлялись десятки фотографий с переполненными мусорными контейнерами и с подписями, что "город превратился в большую свалку".