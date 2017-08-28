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Учителя смогут проходить аттестацию раньше срока

Общество
28 августа, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Глава Минобрнауки Ольга Васильева утвердила дорожную карту по формированию и введению системы учительского роста 10 августа

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Учителя смогут сами выбрать время, когда проходить аттестацию, в частности, пройти ее раньше. Об этом в понедельник сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на круглом столе, посвященном национальной системе учительского роста.

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Васильева утвердила дорожную карту по формированию и введению национальной системы учительского роста 10 августа 2017 года. Выполнение мероприятий дорожной карты помимо Минобрнауки будет обеспечивать Рособрнадзор. Дорожная карта по формированию и введению национальной системы учительского роста включает в себя формирование новой модели аттестации учителей, введение дифференцированной системы должностей в зависимости от сложности выполняемых задач, ответственности, трудовой функции.

"Здесь будут новые вещи... можно будет раньше выйти на аттестацию, и если человек чувствует в себе профессиональные силы, заявить о себе как профессионал нового качественного уровня", - сказала министр.

Создать общенациональную систему профессионального роста учителей предложил президент РФ Владимир Путин в декабре 2015 года. В настоящее время преподаватели должны проходить аттестацию раз в пять лет, но не ранее чем через два года после окончания вуза.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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