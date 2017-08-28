Подмосковье сдаст в аренду часть объектов по рублю за 1 кв.м в год в обмен на капремонт

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до конца 2017 года сдать в аренду на конкурсной основе первые пять объектов недвижимости, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, на льготных условиях - по 1 рублю в год за 1 квадратный метр в обмен на капитальный ремонт. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений Подмосковья в понедельник.
По данным министерства, законопроект о льготах для арендаторов, которые будут обязаны отремонтировать здания, уже подготовлен. Победитель аукциона на эти объекты получит недвижимость на 10 лет с единственным условием - привести в порядок здание за два года. Министерство закрепит за ним льготную ставку по результатам проверки качества ремонта.
"С момента положительного ответа министерства вступает в силу льгота 1 рубль за 1 кв. метр в год. <…> До конца 2017 года Министерство имущественных отношений Московской области планирует выставить на торги пять первых объектов недвижимости", - рассказали в ведомстве.
В пятерку первых таких объектов планируется включить водно-спортивную базу в Дмитрове, площадью 101 кв. м, здание магазина в Орехово-Зуево, помещения в Коломне (ул. Уманская, д. 18, пом. 25) площадью 158,9 кв. м, в Озерах (ул. Ленина, д. 1, пом. 7) площадью 309,7 кв. м и в Москве в поселении Краснопахорское (д. Красная Пахра, д. 36) площадью 119,8 кв. м.
В общей сложности нуждаются в капремонте более 100 объектов недвижимости в собственности Московской области, все эти объекты предполагается сдать в аренду на льготных условиях, отметили в министерстве.
"В таком состоянии реализовать его (помещение - прим. ТАСС) в хозяйственно-экономических целях - продать, сдать в аренду... невозможно, а отремонтировать все 100 объектов из бюджетных средств не представляется возможным", - процитировали в министерстве министра имущественных отношений региона Андрея Аверкиева