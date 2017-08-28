Сторонники "Единой России" подготовили методичку по безопасности детей в интернете

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сторонники "Единой России" подготовили методический гид на тему безопасности детей в интернете, который передадут депутатам Госдумы для проведения встреч с родительским сообществом.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе единороссов со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Боярского.

Отмечается, что информационные материалы разработаны при экспертной поддержке "Лаборатории Касперского" и психологов телефона доверия для детей, подростков и их родителей. "Проанализировав собранную информацию, сторонники партии разработали методический гид по проведению тематической встречи с родителями, целью которой является повышение информированности родительского сообщества о правилах безопасного поведения в интернет-пространстве", - цитирует Боярского пресс-служба "Единой России".

Депутат пояснил, что методичка содержит информацию об основных видах киберугроз и преступлений в сети. К примеру, по его словам, выделяется более 10 видов кибертравли - методичного и постоянного преследования и унижения человека в интернете. Также он отметил, что приводится статистика наиболее часто посещаемых детьми интернет-страниц.

"В частности, почти 70% всей виртуальной активности подростков приходится на социальные сети. Второй по популярности темой страниц, которые посещают школьники, стали "Алкоголь, табак, наркотические вещества" - более 10% всех посещений", - рассказал парламентарий. Он добавил, что особо выделяется и такой вид интернет-преступности, как склонение детей к участию в радикальных религиозных объединениях или к экстремистской деятельности.

Относительно информации о возможных средствах защиты от нежелательного контента и вредоносных программ в материалах, по словам Боярского, рассказывается о таких технических способах, как установка современной антивирусной программы и функции "родительский контроль". Однако депутат выразил уверенность, что не менее важным элементом противодействия является психологическая помощь со стороны родителей и внимание к интернет-активности ребенка. "Согласно полученным данным, 47% родителей уверены, что дети ничего не скрывают от них в интернете, притом, что 73% детей чувствовали бы себя безопаснее, если бы могли откровенно обсудить с родителями опасности в сети", - рассказал единоросс.

"Разработанные материалы будут распространены среди депутатов фракции "Единая Россия" в Госдуме для проведения тематических встреч во время региональных недель работы палаты", - заявил депутат. Он отметил, что к работе уже начали подключаться профильные общественные организации, в частности Национальный родительский комитет.