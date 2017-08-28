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До конца года сеть МФЦ охватит до 90% населения Крыма

Общество
28 августа, 15:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, августа. /ТАСС

Председатель крымского правительства Дмитрий Полонский сообщил, что в течение недели в Симферополе откроется крупнейший МФЦ в республике

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Сеть многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг населению охватит до конца 2017 года до 90% населения Крыма, сказал в понедельник журналистам заместитель председателя крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Мы в этом году обязаны выполнить наше задание по формированию сети многофункциональных центров, чтобы обеспечить покрытие предоставления государственными и муниципальными услугами 90% населения Республики Крым", - сказал Полонский.

Он отметил, что в вопросе обустройства МФЦ в регионе есть отставание, но оно связано с объективными причинами.

"Если сеть МФЦ в Российской Федерации начала создаваться около десяти лети назад, то в Крыму этот процесс начался чуть более двух с половиной лет назад. У нас был сложный и достаточно объемный переходный период", - сказал он.

Полонский сообщил, что в течение недели в Симферополе будет открыт крупнейший МФЦ в Крыму. "Это будет самый крупный центр в республике, где будет работать 39 окон по предоставлению услуг. С его открытием Симферополь - самый сложный в этом плане регион - будет на 100% охвачен государственными и муниципальными услугами", - сказал вице-премьер.

Сеть МФЦ в Крыму начала формироваться после воссоединения в 2014 году Крыма с Россией и функционирует с 2015 года. Как сообщалось ранее, в 2016 году сеть в Крыму выросла до 19 МФЦ.

Помимо этого, работает 213 территориальных структурных подразделений и 255 окон обслуживания, охватывающих почти 65% населения. В целом, начиная с 2015 года по 1 августа 2017 года, число граждан, получивших услуги в МФЦ в Крыму, превысило 1 млн человек. Более 70% предоставленный услуг - это оформление прав собственности.

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