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Школьные линейки в Башкирии не будут переносить с 1 сентября из-за Курбан-байрама

Общество
28 августа, 16:12 UTC+3 УФА УФА 28, августа. /ТАСС

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря

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УФА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии, где более половины населения исповедуют ислам, не будут из-за мусульманского праздника Курбан-байрам переносить с 1 сентября на другую дату школьные линейки, посвященные Дню знаний. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр образования республики Гульназ Шафикова.

"В целях организации единого образовательного пространства по всей Российской Федерации было принято решение, что 1 сентября дети пойдут на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Мы обсудили это с представителями нашего мусульманского сообщества, они сказали, что противоречий здесь нет", - отметила министр.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня. В 2017 году его начало выпадает на 1 сентября.

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