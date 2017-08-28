Школьные линейки в Башкирии не будут переносить с 1 сентября из-за Курбан-байрама

УФА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии, где более половины населения исповедуют ислам, не будут из-за мусульманского праздника Курбан-байрам переносить с 1 сентября на другую дату школьные линейки, посвященные Дню знаний. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр образования республики Гульназ Шафикова.

"В целях организации единого образовательного пространства по всей Российской Федерации было принято решение, что 1 сентября дети пойдут на торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Мы обсудили это с представителями нашего мусульманского сообщества, они сказали, что противоречий здесь нет", - отметила министр.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня. В 2017 году его начало выпадает на 1 сентября.