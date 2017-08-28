Собянин вручил награды от имени президента РФ работникам за участие в строительстве МЦК

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин от имени и по поручению президента России Владимира Путина вручил награды инженерам, строителям и проектировщикам за активное участие в реконструкции и развитии Московского центрального кольца (МЦК).

Работники получили такие награды, как орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За развитие железных дорог", благодарность президента РФ. Награждаемым присвоены почетные звания "Заслуженный строитель Российской Федерации" и "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации". Мэр выразил слова признательности президенту, "который держал под контролем этот огромный и значимый для Москвы проект".

"Мне приятно выполнить поручение президента и вручить награды людям, которые принимали активное участие в одном и самых сложных и значимых проектов в Москве за последние десятилетия, - сказал Собянин. - Люди, которые профессионально занимаются строительством, очень хорошо понимают, что реализовать проект такого масштаба в такие короткие сроки - чрезвычайно сложно, если не сказать невозможно".

Среди награжденных бывший начальник московского метрополитена, директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, руководитель административно- организационного аппарата РЖД Виктор Еремин, а также другие сотрудники РЖД, Московской кольцевой железной дороги, Гормоста, Московского метрополитена, ГКУ "Организатор перевозок", АНО "Дирекция Московского транспортного узла". За большой вклад в развитие транспортной системы столицы, за заслуги перед Москвой от имени мэра награждены министр транспорта РФ Максим Соколов и президент РЖД Олег Белозеров.

Собянин добавил, что для строительства МЦК нужно было задействовать сотни километров инженерных сетей, потеснить существующие строения, скоординировать работу Министерства транспорта, РЖД и ряда департаментов Москвы. При этом, по его словам, в считанные месяцы ежедневный пассажиропоток МЦК достиг 350 тыс.

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. Оно проходит через 26 районов столицы, в которых живет около 2 млн человек. Открытие пассажирского движения по МЦК снизило нагрузку на основные ветки метро более чем на 15%, а на станции метро у центральных железнодорожных вокзалов - на 20%.