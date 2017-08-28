Австралийский инвалид переплыл Ла-Манш

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Австралиец Майкл Поуэлл стал шестым человеком с ограниченными возможностями, которому удалось пересечь Ла-Манш вплавь. 55-летнему жителю Брисбена, у которого отсутствует одна нога, потребовалось 15 часов и 25 минут, чтобы преодолеть самое узкое место в проливе (34 км). Поуэлл плыл вольным стилем, брассом, а часть расстояния между побережьями преодолел на спине.

15hrs 25mins! Michael Powell is an English Channel swimmer!! BOOM!!! @RedTopSwim @GrimseysSwimfit @CSAswimmers pic.twitter.com/OY3hhpLboC — Tim Denyer (@CoachTimSwim) 2017年8月27日

"Чтобы добиться этого мне понадобились два года интенсивных тренировок, в том числе продолжавшихся по несколько часов в океане, - сказал Поуэлл журналистам.

Самым известным человеком с ограниченными возможностями, которому удалось переплыть Ла-Манш, считается француз Филипп Круазон. Он стал первым, кто сумел сделать это будучи лишенным рук и ног. Круазону помогли специальные протезы с ластами. Планировалось, что на заплыв уйдет не меньше суток, но в итоге он преодолел дистанцию всего за 13 часов.

Нынешние рекорды пересечения Ла-Манша обычными спортсменами составляют 6 часов 55 минут для мужчин и на один час с лишним больше для женщин. Самым пожилым человеком, пересекшим пролив вплавь, стал 70-летний бывший британский хирург Роджер Оллсоп - ему удалось сделать это за 18 часов.

Michael moving v well on the ebb tide thru NE lane. Consistent shoulder-driven stroke of 79SPM @RedTopSwim @GrimseysSwimfit @CSAswimmers pic.twitter.com/L86zBCdhxM — Tim Denyer (@CoachTimSwim) 2017年8月27日

За всю историю дистанцию между Францией и Великобританией вплавь смогли преодолеть чуть более 900 человек. Первым это сделал в 1875 году британец Мэтью Уэбб. Его результат - 21 час 41 минута. В 1926 году Ла-Манш пересекла вплавь первая женщина - американка Гертруда Эдерле. На это ей понадобились 14 часов 39 минут.