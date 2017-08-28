Центр ресурсной поддержки НКО, оказывающих социальные услуги, будет создан в Архангельске

Путин пообещал венгерскому премьеру провести теоретическое занятие по дзюдоСпорт 28 августа, 18:17
Сборная России вышла на третье место в общекомандном зачете после девятого дня УниверсиадыСпорт 28 августа, 18:03
Российская дзюдоистка Долгова проиграла в схватке за бронзу в весе до 48 кг на ЧМСпорт 28 августа, 18:01
О шахтерах, сталеварах и истории железных дорог России расскажут спецпроекты ТАССНовости агентства 28 августа, 17:55
Генпрокуратура заявила иск к экс-мэру Владивостока более чем на 614 млн рублейПроисшествия 28 августа, 17:33
Почему Юлия Липницкая завершила карьеруСпорт 28 августа, 17:29
Московская биржа работает над созданием инфраструктуры для торгов криптовалютойЭкономика и бизнес 28 августа, 17:26
Хоккеист "Детройта" Атанасиу может перейти в один из топ-клубов КХЛСпорт 28 августа, 17:23
"Партизан" подтвердил подписание контракт с бывшим футболистом ЦСКА ТошичемСпорт 28 августа, 17:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Центр ресурсной поддержки неправительственных и некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги инвалидам региона, будет создан в Архангельске на средства президентского гранта, сообщил ТАСС председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин.
"Проект направлен на развитие социального предпринимательства среди НКО Архангельской области, то есть на поиск и поддержку социальных предпринимателей из числа НКО, не бизнеса", - сказал Мякшин.
По его словам, в регионе необходимо создать условия для НКО по социальной адаптации инвалидов и их семей, так как эта сфера в регионе в настоящее время практически не развита, за исключением нескольких организаций, таких как Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих и Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) "Надежда", Общество помощи аутичным детям "Ангел". Сумма гранта - 2,4 млн рублей, срок реализации - 15 месяцев.
Планируется расширять охват организаций инвалидов и других НКО по вхождению в список поставщиков социальных услуг, оказывать им информационную и образовательную поддержку. По словам собеседника, спектр услуг достаточно широк - от помощи в уборке помещений и приготовления обеда до психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом или помощи глухим людям, когда им необходимо содействие человека, владеющего жестовым языком.
Еще одно направление деятельности в рамках проекта - это распространение и обмен уникальными технологиями между организациями инвалидов в Архангельской области, что позволит сделать более устойчивыми и более эффективными все организации инвалидов, которые будут задействованы в программе.
Неправительственные организации, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, имеют право на поддержку из регионального бюджета в виде компенсации, которая зависит от объема предоставляемых услуг, от того, платные они или бесплатные и ряда других критериев.