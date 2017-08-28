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Центр ресурсной поддержки НКО, оказывающих социальные услуги, будет создан в Архангельске

Общество
28 августа, 17:23 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Ирина Скалина

Сумма президентского гранта, на средства которого будет создан проект, составляет 2,4 млн рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Ирина Скалина/. Центр ресурсной поддержки неправительственных и некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги инвалидам региона, будет создан в Архангельске на средства президентского гранта, сообщил ТАСС председатель Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области Николай Мякшин.

"Проект направлен на развитие социального предпринимательства среди НКО Архангельской области, то есть на поиск и поддержку социальных предпринимателей из числа НКО, не бизнеса", - сказал Мякшин.

По его словам, в регионе необходимо создать условия для НКО по социальной адаптации инвалидов и их семей, так как эта сфера в регионе в настоящее время практически не развита, за исключением нескольких организаций, таких как Архангельское региональное отделение Всероссийского общества глухих и Региональная общественная организация инвалидов (РООИ) "Надежда", Общество помощи аутичным детям "Ангел". Сумма гранта - 2,4 млн рублей, срок реализации - 15 месяцев.

Планируется расширять охват организаций инвалидов и других НКО по вхождению в список поставщиков социальных услуг, оказывать им информационную и образовательную поддержку. По словам собеседника, спектр услуг достаточно широк - от помощи в уборке помещений и приготовления обеда до психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом или помощи глухим людям, когда им необходимо содействие человека, владеющего жестовым языком.

Еще одно направление деятельности в рамках проекта - это распространение и обмен уникальными технологиями между организациями инвалидов в Архангельской области, что позволит сделать более устойчивыми и более эффективными все организации инвалидов, которые будут задействованы в программе.

Неправительственные организации, которые входят в реестр поставщиков социальных услуг, имеют право на поддержку из регионального бюджета в виде компенсации, которая зависит от объема предоставляемых услуг, от того, платные они или бесплатные и ряда других критериев.

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