Кузнецова: США не предоставляют информацию о мальчике, родители которого были убиты в США

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что американские власти не предоставляют информацию о девятилетнем Даниэле Морозове, отца которого застрелила при задержании полиция в США. У мальчика есть два гражданства: США и России.
"Никаких ответов ни нам, ни в генконсульство [РФ]. Ни у нас информации, ни родственникам не предоставляется", - сказала Кузнецова журналистам. По ее словам, американские власти считают судьбу Даниэля Морозова внутренним делом США, поскольку у мальчика американское гражданство.
"Для меня важно знать, куда хочет сам ребенок, его позицию, а ее узнать мы пока не можем", - отметила Кузнецова, заверив, что ее аппарат оказывает всю возможную помощь родственникам ребенка.