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Кузнецова: США не предоставляют информацию о мальчике, родители которого были убиты в США

Общество
28 августа, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Детский омбудсмен пояснила, что у ребенка есть американское гражданство, поэтому власти Соединенных Штатов считают решение вопроса о его дальнейшей судьбе своим внутренним делом

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что американские власти не предоставляют информацию о девятилетнем Даниэле Морозове, отца которого застрелила при задержании полиция в США. У мальчика есть два гражданства: США и России.

"Никаких ответов ни нам, ни в генконсульство [РФ]. Ни у нас информации, ни родственникам не предоставляется", - сказала Кузнецова журналистам. По ее словам, американские власти считают судьбу Даниэля Морозова внутренним делом США, поскольку у мальчика американское гражданство.

"Для меня важно знать, куда хочет сам ребенок, его позицию, а ее узнать мы пока не можем", - отметила Кузнецова, заверив, что ее аппарат оказывает всю возможную помощь родственникам ребенка.

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Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
США Россия
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