Перенос линейки в московской школе связан с неудобной датой для возвращения с каникул

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября в московской школе №2107 не связано с желанием обеспечить детям безопасность в связи с выпадающим на этот день мусульманским праздником Курбан-байрамом. Как сообщил в понедельник ТАСС член управляющего совета школы Максим Макаров, принимая решение о переносе, родители руководствовались тем, что не все учащиеся успеют вернуться с каникул к 1 сентября.

"Я являюсь членом управляющего совета школы №2107, представитель от родителей. <...> Для многих родителей неудобно привозить детей на единственный рабочий день, а потом на выходные назад на дачу, или еще кто-то не вернулся с моря. Поэтому многие родители уже запланировали появиться в школе с детьми только в понедельник", - сказал он.

Вторым аргументом, в качестве которого было предложено перенести линейку - проведение рядом со школой 1 сентября массового мероприятия. Из-за этого, по словам Макарова, "будут перекрыты дороги, соответственно, у родителей возможности довезти детей до школы, припарковаться не будет".

Он отметил, что в школе №2107 учатся дети из исламских семей, и у них в этот день "будет проходить большой святой праздник, который они отмечают со своими семьями". "Надо уважать друг друга, уважать религиозные традиции, обряды, пусть люди отметят, а мы в понедельник все вместе встретимся и все вместе отметим День знаний на линейке", - пояснил он.

Ранее директор школы Олеся Лукашук сообщила, что решение о необходимости переноса линейки будет принято на заседании управляющего совета школы. ТАСС не располагает комментарием администрации школы о переносе торжественной линейки. Также на официальном сайте учебного заведения отсутствует информация о переносе.

Идея о переносе линейки

Ранее родители учеников школы № 2107 в Мещанском районе Москвы, где расположена главная соборная мечеть столицы, попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за выпавшего на эту дату одного из самых важных мусульманских праздников. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву традиционно собираются тысячи верующих.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных, праздник продолжается три дня.