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Мэру Москвы вручена награда за создание МЦК

Общество
28 августа, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Вручение осуществил президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров в понедельник вручил мэру Москвы Сергею Собянину награду за заслуги в развитии железнодорожной отрасли в процессе совместной работы в создании нового вида общественного транспорта - Московского центрального кольца (МЦК).

"Вы создали новый вид транспорта. Наши зарубежные коллеги до сих пор не могут поверить, что проект был запущен в такие кратчайшие сроки. За то, что вы сделали для железнодорожной отрасли, у нас есть самая высокая награда - знак "За развитие российских железных дорог" первой степени. Я хочу его вам вручить с благодарностью", - сказал Белозеров.

Он поблагодарил мэра за совместную работу, отметив, что в новой программе развития РЖД будет учтено активное развитие московского транспортного узла.

"Эти амбициозные задачи, которые вы поставили перед Москвой, мы бы хотели вместе с вами реализовать и двигаться вперед", - добавил Белозеров.

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