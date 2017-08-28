В Госдуме заявили, что автохулиганство могут приравнять к пьянству за рулем

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Наказание за хулиганство при управлении транспортным средством могут приравнять к вождению в состоянии алкогольного опьянения, заявил в понедельник ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия"). По его словам, соответствующий законопроект после обсуждения на различных экспертных площадках могут внести на рассмотрение палаты уже осенью.

Парламентарий также прокомментировал появившийся в интернете видеоролик, на котором видно, как два автомобиля ездят по лестнице у входа в главное здание МГУ. Отметим, Выборный возглавляет созданную в Госдуме рабочую группу по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, устраивающих незаконные гонки на улицах российских городов.

"Наказание [за хулиганство при управлении транспортным средством] может быть примерно таким же, как за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - считает депутат. - Мы будем изучать практику наказания за подобные действия в других странах, чтобы прийти к тому решению, которое было бы воспринято в обществе как справедливое и отвечало бы его запросам".

Выборный пояснил, что возглавляемая им рабочая группа будет заниматься одновременно двумя аспектами: прорабатывать вопрос о создании специальных площадок для стритрейсинга, а также пересматривать законодательство на предмет усиления ответственности за автохулиганство. "Дело в том, что именно в этой части, о которой мы говорим, эти действия вышли из-под уголовно-правового регулирования, - констатировал он. - Мы понимаем, что такие действия - это явное хулиганство на дорогах, но за это человек никакой ответственности не несет. Поэтому у нас есть твердое намерение поработать над нормой, которая бы охватывала такие действия и предусматривала бы уголовную ответственность за хулиганство при управлении транспортным средством - и не важно, на дороге это происходит, в пешеходных зонах, в парках, на тротуарах, на лестницах".

По словам депутата, действующую норму Уголовного кодекса, описывающую наказание за хулиганство, "необходимо усилить таким образом, чтобы она охватывала все действия - грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством. Это может автомобиль, мотоцикл, мопед и так далее. Для этого необходимо ввести квалифицирующий признак: при управлении транспортным средством".

"Кроме того, я не исключаю, что мы можем рекомендовать Минобрнауки ввести в федеральные государственные стандарты образования элементы популяризации соблюдения ПДД", - заключил Выборный.

Действующая норма УК

Согласно действующему законодательству, управление автомобилем в пьяном виде человеком, который ранее уже совершал аналогичное нарушение, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.