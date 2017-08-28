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Сергей Миронов просит Путина присвоить Моздоку звание "Город воинской славы"

Общество
28 августа, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Таким образом председатель "Справедливой России" поддержал инициативу совета ветеранов города

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить звание "Город воинской славы" североосетинскому Моздоку. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

Таким образом Миронов поддержал инициативу совета ветеранов Моздока.

"Принимая во внимание приближающуюся 75-ю годовщину Моздок-Малгобекской операции (с 1 по 28 сентября 1942 года), являющейся ключевым событием обороны Кавказа и ставшей одним из переломных этапов Великой Отечественной войны, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение изучить возможность присвоения звания "Город воинской славы" городу Моздок", - говорится в обращении.

В письме Миронов отметил, что в годы Великой Отечественной войны фашистские войска не смогли продвинуться дальше Моздока, ставшего для них "долиной смерти".

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