Сергей Миронов просит Путина присвоить Моздоку звание "Город воинской славы"

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ТАСС, 28 августа. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить звание "Город воинской славы" североосетинскому Моздоку. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.
Таким образом Миронов поддержал инициативу совета ветеранов Моздока.
"Принимая во внимание приближающуюся 75-ю годовщину Моздок-Малгобекской операции (с 1 по 28 сентября 1942 года), являющейся ключевым событием обороны Кавказа и ставшей одним из переломных этапов Великой Отечественной войны, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение изучить возможность присвоения звания "Город воинской славы" городу Моздок", - говорится в обращении.
В письме Миронов отметил, что в годы Великой Отечественной войны фашистские войска не смогли продвинуться дальше Моздока, ставшего для них "долиной смерти".