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Всемирный банк выделил Йемену $200 млн на борьбу с эпидемией холеры

Общество
28 августа, 17:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС

Более 1,9 тыс. йеменцев уже скончались от этой болезни, зарегистрировано 400 тыс. случаев с подозрением на холеру

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Всемирный банк предоставил властям Йемена гранты в размере $200 млн на борьбу с холерой.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы организации.

"Всемирный банк сегодня объявил о выделении экстренного гранта помощи в размере $200 млн для поддержки властей Йемена в борьбе с одной из самых масштабных эпидемий холеры", - говорится в заявлении. Эти средства, в частности, пойдут на обучение 7,5 тыс. сотрудников сферы здравоохранения, создание дополнительных мест в медучреждениях для заболевших, хлорирование воды и т. д.

Как сообщил 1 августа директор офиса Программы развития ООН (ПРООН) в Йемене Аук Лутсма, в стране было зарегистрировано 400 тыс. случаев с подозрением на холеру и 1,9 тыс. связанных с ней смертей. Представитель ПРООН отметил, что масштабы эпидемии объясняются "коллапсом сфер здравоохранения и водоснабжения", который стал следствием вооруженного конфликта, продолжающегося более двух лет. Как сообщил Лутсма, почти половина медучреждений Йемена "частично или полностью разрушены", а многие врачи и медики не получают зарплату около года.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В ООН регулярно бьют тревогу о нависшей над страной катастрофе: по последним оценкам, около 20 млн йеменцев - 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек. Как сообщил представитель ПРООН, 7 млн жителей Йемена находятся на пороге голода, 2 млн детей страдают от острого недостатка питания.

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