Полицейские в Москве доставили в ОМВД коллегу из региона РФ, заподозренную в проституции

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ТАСС, 28 августа. Московские полицейские доставили в ОМВД сотрудницу полиции ГУ МВД по Саратовской области, подозреваемую в занятии проституцией, и составили на нее административный протокол. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, в настоящее время в отношении полицейской проводится проверка.
"В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве установили 32-летнюю уроженку Саратовской области, подозреваемую в занятии проституцией, которая была доставлена в отдел МВД России по району Замоскворечье Москвы для установления личности", - сказал собеседник агентства. По его словам, было установлено, что женщина является сотрудником полиции ГУ МВД России по Саратовской области и находится в отпуске по уходу за ребенком.
"В отношении подозреваемой составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ ("Занятие проституцией"). По месту прохождения службы сотрудницы полиции проводится проверка, заключил собеседник.