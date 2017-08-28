Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские в Москве доставили в ОМВД коллегу из региона РФ, заподозренную в проституции

Общество
28 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Уточняется, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 августа. Московские полицейские доставили в ОМВД сотрудницу полиции ГУ МВД по Саратовской области, подозреваемую в занятии проституцией, и составили на нее административный протокол. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, в настоящее время в отношении полицейской проводится проверка.

"В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве установили 32-летнюю уроженку Саратовской области, подозреваемую в занятии проституцией, которая была доставлена в отдел МВД России по району Замоскворечье Москвы для установления личности", - сказал собеседник агентства. По его словам, было установлено, что женщина является сотрудником полиции ГУ МВД России по Саратовской области и находится в отпуске по уходу за ребенком.

"В отношении подозреваемой составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ ("Занятие проституцией"). По месту прохождения службы сотрудницы полиции проводится проверка, заключил собеседник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
4
Федерация фигурного катания не получала от Липницкой документов о завершении карьеры
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин прибыл в Будапешт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама