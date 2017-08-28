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В Госдуме сообщили о сокращении в мире числа русскоговорящих

Общество
28 августа, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По мнению главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, это необратимый процесс

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Численность русскоговорящего населения в мире сократилась на 50 млн за последние 25 лет. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов по итогам встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с группой учителей, направляемых в школы Таджикистана.

"До 50 млн сократилось число говорящих по-русски в мире, это за 25 лет. Эта тенденция продолжается. В Советском Союзе все были русскоязычными, старшее поколение за 25 лет ушло, пришло молодое поколение, которое далеко не поголовно русскоязычное. Кроме того, в Восточное Европе раньше везде русский язык был обязателен для изучения в школах, сейчас этого нет нигде", - отметил Никонов.

По его мнению, это явление необратимо, потому что русский язык сохраняется только там, где является частью образовательной системы.

"От нас все зависит. Нам надо расширять границы нашего Евразийского союза. Мы должны прилагать наши усилия, где это возможно. Например, есть страны, где огромный спрос на русский язык: Таджикистан, Молдова, Армения, Киргизия", - считает глава комитета.

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Персоны
Никонов, Вячеслав Алексеевич Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Таджикистан
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