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Дополнительные средства выделены на реставрацию мозаики Рериха в Смоленской области

Общество
28 августа, 17:52 UTC+3 ТАСС

Губернатор региона Алексей Островский сообщил, что реставрационные работы завершатся в ближайшее время

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ТАСС, 28 августа. Министерством культуры РФ выделены дополнительные средства на реставрацию мозаики авторства Николая Рериха в селе Талашкино Смоленской области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, при реставрационных работах выяснилось, что повреждения уникального мозаичного полотна в старинном храме оказались больше, чем предполагалось.

"В процессе реставрации [мозаики авторства Рериха] выяснилось, что из-за значительной утраты элементов стоимость работ превышает размер выделенного федерального финансирования. Потребовалось дополнительно около 1 млн рублей. Мы направили соответствующее обращение в Министерство культуры, и, насколько известно, оно поддержано министром", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Алексея Островского из интервью "ГТРК- Смоленск".

Мозаика авторства Рериха расположена на фасаде церкви Сошествия Святого Духа в селе Фленово Смоленской области. Храм был построен на средства меценатов и промышленников Тенишевых в 1902-1905 годах. Известный русский живописец Рерих также занимался внутренней росписью. Храм внешне не похож на канонические православные храмы и больше напоминает терем из русских сказок, что делает его уникальным в своем роде.

Как отмечает пресс-служба обладминистрации, срочная реконструкция храму нужна была еще около 20 лет назад. Решить вопрос удалось в прошлом году, когда в Смоленской области побывала с рабочей поездкой вице-премьер Ольга Голодец, которой показали уникальную церковь.

"В прошлом году региону были выделены 36 млн рублей, на эти средства отреставрирована кровля, фасады, проведены реставрационные работы внутри храма", - сказал Островский, отметив, что работы по реставрации мозаики, благодаря выделенным средствам, будут полностью завершены в ближайшее время.

Как ранее сообщали ТАСС в департамент культуры региона, есть планы и по восстановлению внутренней росписи храма. Предполагается, что роспись восстановят по фотографиям, которые сделали сам Рерих и меценат князь Вячеслав Тенишев. Храм расположен на территории историко-архитектурного комплекса "Теремок", где ранее располагалось имение князей Тенишевых, который также является популярным туристическим объектом.

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