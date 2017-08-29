Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Марий Эл: копии европейских зданий в Йошкар-Оле создают трудности бюджету

Общество
29 августа, 8:04 UTC+3

Александр Евстифеев считает, что вкладывать в эти объекты бюджетные средства недопустимо, поскольку это вызовет справедливое раздражение граждан, но бросать недострои тоже нельзя

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЙОШКАР-ОЛА, 29 августа. /ТАСС/. Объекты в европейском стиле в центре Йошкар-Олы, построенные при бывшем главе региона Леониде Маркелове, создают властям Марий Эл "колоссальные финансовые трудности". Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы республики Александр Евстифеев.

"Недвижимость уже построена и частично находится на балансе республики, чем создает нам колоссальные финансовые проблемы. Ведь эти, с позволения сказать, объекты на набережных нужно содержать, как-то использовать их, эксплуатировать. Единственное, что удалось сделать для покрытия хотя бы части затрат на содержание зданий, разместить в некоторых из них республиканские министерства и ведомства. Но надо ли было столько помпезности - большой вопрос", - сказал он.

Речь идет о масштабных постройках в европейском стиле, среди которых копии набережных Амстердама и Брюгге, венецианского дворца Дожей, памятники Лоренцо Великолепному и Грейс Келли с князем Ренье и другие. Они были созданы при Маркелове, который сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово" по подозрению во взяточничестве.

"Функциональное назначение этих пряничных домиков изначально не определили, к качеству работ строителей тоже есть серьезные претензии: где-то уже крыша течет, в другом месте фундаменты начинают вести себя неадекватно. Кроме того, на нескольких объектах работы не завершены. Придется решать, что с ними делать", - отметил Евстифеев.

Он добавил, что вкладывать в эти объекты бюджетные средства недопустимо, поскольку это вызовет справедливое раздражение граждан, но бросать недострои тоже нельзя: здания разрушатся, а на них потрачены деньги налогоплательщиков.

Он также выразил беспокойство, насколько с юридической точки зрения было законно копировать европейские памятники в архитектуре. "А правовые вопросы урегулированы, разрешения на компиляцию получены? Из-за этого у меня есть определенное напряжение: еще неизвестно, чем все закончится. Не поймать бы международный иск на тему плагиата в градостроительстве", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маркелов, Леонид Игоревич Евстифеев, Александр Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
2
Владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых задержана
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
5
Александр Евстифеев: йошкин кот знает!
6
Рябков: ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан
7
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама