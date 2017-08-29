Врио главы Марий Эл: копии европейских зданий в Йошкар-Оле создают трудности бюджету

ЙОШКАР-ОЛА, 29 августа. /ТАСС/. Объекты в европейском стиле в центре Йошкар-Олы, построенные при бывшем главе региона Леониде Маркелове, создают властям Марий Эл "колоссальные финансовые трудности". Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы республики Александр Евстифеев.

"Недвижимость уже построена и частично находится на балансе республики, чем создает нам колоссальные финансовые проблемы. Ведь эти, с позволения сказать, объекты на набережных нужно содержать, как-то использовать их, эксплуатировать. Единственное, что удалось сделать для покрытия хотя бы части затрат на содержание зданий, разместить в некоторых из них республиканские министерства и ведомства. Но надо ли было столько помпезности - большой вопрос", - сказал он.

Речь идет о масштабных постройках в европейском стиле, среди которых копии набережных Амстердама и Брюгге, венецианского дворца Дожей, памятники Лоренцо Великолепному и Грейс Келли с князем Ренье и другие. Они были созданы при Маркелове, который сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово" по подозрению во взяточничестве.

"Функциональное назначение этих пряничных домиков изначально не определили, к качеству работ строителей тоже есть серьезные претензии: где-то уже крыша течет, в другом месте фундаменты начинают вести себя неадекватно. Кроме того, на нескольких объектах работы не завершены. Придется решать, что с ними делать", - отметил Евстифеев.

Он добавил, что вкладывать в эти объекты бюджетные средства недопустимо, поскольку это вызовет справедливое раздражение граждан, но бросать недострои тоже нельзя: здания разрушатся, а на них потрачены деньги налогоплательщиков.

Он также выразил беспокойство, насколько с юридической точки зрения было законно копировать европейские памятники в архитектуре. "А правовые вопросы урегулированы, разрешения на компиляцию получены? Из-за этого у меня есть определенное напряжение: еще неизвестно, чем все закончится. Не поймать бы международный иск на тему плагиата в градостроительстве", - пояснил он.