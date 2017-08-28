Жириновский предлагает запретить строить новые дома на месте сгоревших

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает необходимым законодательно запретить застраивать территории, на которых сгорели жилые дома.

"Чтобы исключить подобные мотивы, необходимо на законодательном уровне запретить застройку территории, где сгорели частные дома. Иначе такой способ освобождения земли и дальше будет использоваться криминалом", - говорится в заявлении Жириновского, распространенном в понедельник пресс-службой ЛДПР.

Напомним, 21 августа пожар в Ростове-на-Дону охватил жилые дома на площади около 10 тыс. кв. м и уничтожил около 120 строений. В результате пожара погиб мужчина. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".