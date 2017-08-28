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Жириновский предлагает запретить строить новые дома на месте сгоревших

Общество
28 августа, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

По мнению лидера ЛДПР, такая мера необходима, чтобы избежать поджогов с целью освобождения земли

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает необходимым законодательно запретить застраивать территории, на которых сгорели жилые дома.

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"Чтобы исключить подобные мотивы, необходимо на законодательном уровне запретить застройку территории, где сгорели частные дома. Иначе такой способ освобождения земли и дальше будет использоваться криминалом", - говорится в заявлении Жириновского, распространенном в понедельник пресс-службой ЛДПР.

Напомним, 21 августа пожар в Ростове-на-Дону охватил жилые дома на площади около 10 тыс. кв. м и уничтожил около 120 строений. В результате пожара погиб мужчина. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".

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