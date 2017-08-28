Эксперт: повышение цен на алкоголь и употребление суррогата не связаны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Люди, употребляющие крепкий алкоголь регулярно, продолжат это делать даже после того, как цена на него незначительно поднимется, а повышение цен помогает снизить вовлеченность молодежи в потребление спиртного. Об этом ТАСС сообщила профессор НИУ ВШЭ Марина Колосницына.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Минздрав РФ прорабатывает и обсуждает с заинтересованными ведомствами возможность установление минимальной цены на алкогольную продукцию в 300 рублей.

"Это повышение цены имеет значение для молодежи, в том числе для несовершеннолетних, которые все-таки обходят запреты на продажу им алкоголя. У них как правило нет самостоятельного дохода, поэтому для них даже незначительное повышение цены существенно", - сказала она.

В пресс-службе Минздрава РФ напомнили, что повышение акцизов и установление минимальной цены на алкоголь является одной из самых эффективных мер по сокращению потребления алкоголя стране.

По ее словам, для групп населения, употребляющих крепкий алкоголь регулярно, такой незначительный рост цены не сыграет принципиальной роли. "Для более взрослых потребителей, для тех, кто уже так привык, кто употребляет и только так живет, для них это изменение цены существенного изменения поведения не дает ни в объемах потребления, ни в каких-то побочных эффектах", - сказала она.

Колосницына также уточнила, что и потребители суррогатного алкоголя, и потребители самогона также существенно не изменят своего поведения при незначительном росте цены. "Тот уровень относительной цены, который сейчас есть у нас, он никаких тревог не вызывает в плане радикального изменения поведения населения и переключения его на какие-то суррогаты. Те люди, которые пили суррогаты, они же их и будут продолжать пить. Те, которые их не пили - они сохраняют свои прежние привычки", - добавила профессор.

Цены на водку давно не росли

По словам эксперта, в течение долгого времени акцизы на алкоголь в номинальном выражении были заморожены - не менялись с 2014 по 2016 год, несмотря на инфляцию и относительный рост доходов населения. "Это привело к тому, что относительная цена бутылки водки оставалась на том же уровне, или даже сокращалась", - сказала она.

Под относительной ценой водки мы понимаем отношение средней цены за бутылку, как ее дает Росстат, по продажам, к среднедушевому доходу населения. "Мы берем данные Росстата - средняя цена за бутылку и среднедушевой денежный доход - и мы видим, что цена этой полулитровой бутылки в среднедушевом доходе составляет менее 1%", - уточнила эксперт.

Колосницына также считает, что относительная цена на крепкие спиртные напитки в РФ крайне низкая. "Причем, если еще в начале 2000-х годов это [соотношение] было порядка 3%, потом 2%, потом снизилось до 1%, и вот она на этом уровне, не достигая 1% (оно колебалось от 0,6 до 0,9%), болтается в течение долгих лет, не превышая 1% от среднедушевого дохода. Вообще мы говорим об очень мизерных, очень низких относительных ценах на крепкие спиртные напитки", - добавила она.

Жесткие меры работают

Согласно исследования Всемирной организации здравоохранения, запретительные меры и ужесточение законодательства является эффективными мерами в борьбе с распространением употребления алкоголя. Так повышение акцизов и введение минимальной цены на алкоголь отмечены как одни из наиболее эффективных такими международными документами как Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя ВОЗ и Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя в 2012-2020 годах.

В Минздраве РФ при этом отмечают, что в 2016 году смертность от отравления алкоголем упала почти вдвое - до 5,6 на 100 тыс. человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 10,3 литра в год. Ведомство связывает эту статистику с принятым в 2012 году федеральным законом, запретившим в СМИ и в интернете рекламу алкогольной продукции, в том числе пива.

Минздрав РФ также рассматривает разные возможности ужесточения законодательства с целью снижения злоупотребления алкоголем. Так, в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, ведомство рассматривает возможность ограничения продажи алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив.