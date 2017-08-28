У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал свою вторую дочь Август.
"Присцилла и я так счастливы рождению нашей дочери Август, - написал он в понедельник на своей странице в Facebook. - Мы написали ей письмо о том мире, в котором, как мы надеемся, она вырастет, и надеемся, что она будет взрослеть не слишком быстро".
Цукерберг и Присцилла Чан познакомились почти 14 лет назад, когда учились в Гарвардском университете. Свадьбу они сыграли весной 2012 года. У четы уже есть дочь по имени Макс, которая родилась в 2015 году. До этого три беременности Чан заканчивались выкидышами.