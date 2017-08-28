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В Ингушетии установили бюст погибшему при обстреле секретарю Совбеза республики Котиеву

Общество
28 августа, 21:18 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, августа. /ТАСС

На открытии памятника присутствовали руководители органов власти, общественности, родные и близкие Ахмеда Котиева

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МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Память об Ахмеде Котиеве, погибшем в результате обстрела боевиков секретаре Совбеза республики, увековечили в Ингушетии, сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

"В Центральном парке культуры и отдыха Малгобека сегодня состоялось открытие бюста, установленного погибшему в результате обстрела участниками бандподполья в августе 2013 года Ахмеду Котиеву", - сказали там.

Машина, в которой ехали Котиев и его водитель, была обстреляна в августе 2013 года на автодороге Малгобек - Назрань в районе села Нижние Ачалуки. Водитель погиб на месте, Ахмед Котиев скончался по дороге в больницу.

"Сегодня мы чествуем нашего земляка и дорого брата, Героя России, настоящего патриота своей страны Ахмеда Котиева. Мы все его помним совершено спокойным, уравновешенным и немстительным человеком, всегда стремящимся оказать помощь. И, в первую очередь, он протягивал руку помощи тем, кто встал на неправильный путь", - подчеркнул глава республики Юнус-Бек Евкуров.

На открытии бюста присутствовали руководители органов власти, общественности, родные и близкие Ахмеда Котиева. После открытия, глава региона навестил проживающую в Пседахе мать Котиева.

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