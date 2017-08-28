Пиротехники из Словакии и Латвии откроют чемпионат фейерверков под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Пиротехники из Словакии и Латвии первыми выступят на Мировом чемпионате фейерверков, который пройдет в курортном городе Зеленоградске под Калининградом со 2 по 30 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"Выступление пиротехнических команд стартует [2 сентября] в 22:00 по местному времени. Первыми запустит фейерверки команда из Словакии, а после 25-минутного перерыва свое шоу покажут участники из Латвии", - говорится в сообщении. Каждую субботу будут проходить по два пиротехнических шоу, а 30 сентября состоится церемония награждения победителей.

По данным организаторов, в чемпионате будут участвовать команды из Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. Каждое шоу будет длиться 10-11 минут, для наблюдения за ними оборудуют смотровые площадки вдоль побережья, в черте Зеленоградска, а также городскую набережную протяженностью 2,5 километра. На выступления участников смогут посмотреть до 200 тыс. зрителей.

Мировой чемпионат фейерверков впервые прошел в Зеленоградске в сентябре 2016 года и в течение месяца собрал порядка 200 тыс. гостей. Заместитель руководителя комитета Российской пиротехнической ассоциации Светлана Артемчук, подводя итоги соревнования, тогда отметила, что турнир стал одним из самых масштабных из тринадцати подобных мероприятий в России.

Зеленоградский чемпионат был удостоен региональной бизнес-премии "ПРОФИ-Итоги года" и признан событием 2016 года в Калининградской области.