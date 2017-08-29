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СМИ: супруга Ким Чен Ына родила третьего ребенка

Общество
29 августа, 4:18 UTC+3 ТАСС

По данным разведки Южной Кореи, Ли Соль Чжу родила ребенка в феврале этого года

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Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу

Лидер КНДР Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу

© AP Photo/Korean Central News Agency via Korea News Service

ТАСС, 29 августа. Разведка Южной Кореи узнала, что лидер КНДР Ким Чен Ын в третий раз стал отцом. Как сообщило во вторник агентство Yonhap, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу родила ребенка в феврале этого года.

Информации о поле и имени ребенка не приводится.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. С тех пор у них у них родилось двое детей, однако о первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок северокорейского лидера - девочка Ким Чжу Э, родилась в 2013 году.

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