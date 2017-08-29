Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии

Местами дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 29 августа, 6:07
"Ъ": более 16 тыс. автомобилей продано по новым госпрограммам с июля 2017 годаЭкономика и бизнес 29 августа, 5:52
Шарапова победила вторую "ракетку" мира Халеп на старте US OpenСпорт 29 августа, 5:51
"Ъ": ГП просит Минприроды поработать над точностью прогнозов РосгидрометаОбщество 29 августа, 5:24
Politico: США сократят численность своей делегации в Генассамблее ООНМеждународная панорама 29 августа, 5:20
Разведчики ВВО победили в профессиональном конкурсе, став лучшими в ВС РФАрмия и ОПК 29 августа, 5:01
Индексы в Токио упали до четырехмесячного минимума после ракетного пуска в КНДРЭкономика и бизнес 29 августа, 4:29
"Яндекс.Карты" частично не отображают СахалинОбщество 29 августа, 4:24
СМИ: футболист Ещенко может перейти из "Спартака" в "Локомотив"Спорт 29 августа, 4:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке Денге и Чикунгунья в Индии. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.
"В Индии к концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом, - говорится в сообщении. - Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать данную информацию при планировании поездок".
Отмечается, что наиболее опасна ситуация в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, а также в столичном округе Дели. Основной причиной, вызвавшей осложнение ситуации по болезням, в ведомстве считают высокую температуру воздуха, влажность и проливные дожди, что способствует распространению комаров, являющихся основными переносчиками болезней. В службе туристам рекомендуют применять эффективные репелленты, а также надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела.
"Ежегодно на территории Российской Федерации регистрируются завозные случаи инфекционных болезней. В течение последних двух лет зарегистрированы случаи завоза малярии, лихорадки Денге, лихорадки Зика. Наибольшее число случаев завезено из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики", - добавили в Роспотребнадзоре.
Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус чикунгунья распространен на Индийском субконтиненте, в Африке или Азии. Характеризуется лихорадкой с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью.