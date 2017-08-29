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Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии

Общество
29 августа, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Наиболее опасна ситуация в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, а также в столичном округе Дели

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке Денге и Чикунгунья в Индии. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

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"В Индии к концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом, - говорится в сообщении. - Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии и просит учитывать данную информацию при планировании поездок".

Отмечается, что наиболее опасна ситуация в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, а также в столичном округе Дели. Основной причиной, вызвавшей осложнение ситуации по болезням, в ведомстве считают высокую температуру воздуха, влажность и проливные дожди, что способствует распространению комаров, являющихся основными переносчиками болезней. В службе туристам рекомендуют применять эффективные репелленты, а также надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела.

"Ежегодно на территории Российской Федерации регистрируются завозные случаи инфекционных болезней. В течение последних двух лет зарегистрированы случаи завоза малярии, лихорадки Денге, лихорадки Зика. Наибольшее число случаев завезено из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики", - добавили в Роспотребнадзоре.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус чикунгунья распространен на Индийском субконтиненте, в Африке или Азии. Характеризуется лихорадкой с температурой 40, часто сопровождаемой сильными болями в суставах, а также мышечной и головной болью, тошнотой, усталостью и сыпью.

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Темы
Распространение вируса Зика
Страны
Индия Вьетнам Таиланд Индонезия Доминиканская Республика
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