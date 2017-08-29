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В Якутии почтили память пропавших на руднике "Мир" восьми горняков

Общество
29 августа, 10:23 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 29, августа. /ТАСС

29 августа в республике объявлен днем траура

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ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия в память о пропавших на руднике "Мир" восьми горняков прошли в Якутии и постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"29 августа в Якутии объявлен днем траура в связи с трагедией на руднике "Мир". В этот день члены правительства во главе с председателем правительства Республики Саха (Якутия) Евгением Чекиным, представители общественности, горожане возложили цветы и зажгли свечи у траурной стены у административного здания представительства "Алроса" в городе Якутске в память о пропавших на руднике "Мир" горняках", - отметили в пресс-службе.

Траурные мероприятия также проходят в городе Мирном, постоянных представительствах Якутии в Москве и Санкт-Петербурге.

Технологическая авария на руднике "Мир" произошла 4 августа в результате неконтролируемого прорыва воды из карьера "Мир" в шахту. На руднике находился 151 человек, из которых в тот же день были эвакуированы 142 человека, один шахтер - Алишер Мирзаев сам дошел до клетьевого ствола на следующий день и его подняли на поверхность.

Поиски восьми шахтеров продолжались три недели, 26 августа поисково-спасательные работы были прекращены, так как взрывные работы, которые были направлены на контролируемый спуск воды, могли привести к обрушению двух нижних уступов карьера, поэтому их дальнейшее применение было признано невозможным.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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