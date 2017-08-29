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"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем

Общество
29 августа, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В компании пояснили, что сбой произошел при очередном обновлении

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© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Яндекс" сообщил, что временное исчезновение острова Сахалин с карт произошло из-за технического сбоя.

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"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин

"Сегодня при очередном обновлении произошел технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернется и в мобильной, и в веб-версии сервиса", - сообщили ТАСС в компании.

Сервис "Яндекс.Карты" перестал отображать остров Сахалин при изменении масштаба в мобильной и веб-версиях в ночь на вторник.

В режиме спутниковой и гибридной карт сбоя не наблюдается.

В компании отметили, что сервис "Яндекс.Карты" обновляется почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше одного миллиона.

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