В "Одноклассниках" появилась возможность вести прямые трансляции со смартфона в Full HD

Социальная сеть "Одноклассники" запустила возможность транслировать стримы в разрешении Full HD на смартфоне. Опция на данный момент доступна пользователям приложения OK Live на Android, сообщают представители соцсети.

Качество трансляции при этом автоматически адаптируется под скорость соединения с интернетом. Подчеркивается также, что для возможности транслировать стримы в Full HD в "Одноклассниках" необходим смартфон на Android и подключение к интернету со скоростью от 3 Мбит/с. Представители соцсети обещают, что позже функция будет доступна и на iOS.

Директор по продуктам "Видео" и OK Live в "Одноклассниках" Марина Краснова пояснила, что для работы большинству приложений нужен быстрый интернет, а поскольку это не всегда возможно, пользователям сложно вести прямые трансляции откуда им хочется.

"Чтобы решить эту проблему, мы разработали для OK Live собственный протокол. Он позволяет выдавать разрешение высокого качества 1920×1080 даже при относительно слабом интернет-соединении и адаптировать качество картинки под условия сети. Благодаря этому рядовые пользователи смогут вести прямые трансляции из любой точки мира или с массовых мероприятий, а наши партнеры, медиа и другие производители контента смогут делать трансляции на смартфон в качестве Full HD, подходящем даже для телевидения", - пояснила Краснова.

При этом впервые технология "Одноклассников" была протестирована на акции "Ночь кино", во время которой прошли стримы с лекциями о кинематографе, а также транслировалась премьера спектакля "3D-кино" воспитанников студии Константина Хабенского.

В компании также отметили, что сейчас стримы являются одним из самых быстрорастущих видов контента в "Одноклассниках". По внутренним данным, за 2017 год просмотр прямых эфиров в соцсети выросло в десять раз и составляет 20 млн просмотров в сутки.