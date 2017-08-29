Более половины кочевников и вахтовиков досрочно проголосовали на Ямале

Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и ГерманииМеждународная панорама 29 августа, 12:18
СМИ: тунисский футболист Абденнур отказался от перехода в "Зенит"Спорт 29 августа, 12:16
Авербух: фигуристки Медведева и Загитова будут главными претендентками на золото ОИ-2018Спорт 29 августа, 12:06
Приложение "Голос" позволит попасть на кастинг шоуКультура 29 августа, 12:00
Карякин: уроки шахмат в российских школах помогут ученикам развивать логикуСпорт 29 августа, 11:56
Постригай вошел в состав комитета спортсменов Международной федерации каноэСпорт 29 августа, 11:55
Орешкин: курс рубля в ближайшие месяцы будет стабиленЭкономика и бизнес 29 августа, 11:53
Более 320 человек поучаствуют в чемпионате WorldSkills Hi-tech в Екатеринбурге в 2017 годуНовости Урала 29 августа, 11:50
Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения ИвахненкоОбщество 29 августа, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Более половины кочевников и вахтовиков в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которых запланировано охватить досрочным голосованием, уже отдали свои голоса. В выборах приняли участие более 2,8 тыс. человек, говорится в сообщении избирательной комиссии ЯНАО.
"Завершилась первая неделя досрочного голосования избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях ЯНАО. В общей сложности в автономном округе проголосовали 2887 избирателей или 55,82% от числа избирателей, которых запланировано охватить досрочным голосованием", - говорится в сообщении.
Досрочное голосование проходит в пяти муниципальных районах Ямала. До кочевников и вахтовиков члены избиркома добираются на вертолетах, лодках и вездеходах. Ранее ТАСС сообщал, что более 5,5 тыс. жителей тундры примут участие в досрочном голосовании.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября состоятся дополнительные выборы двух депутатов регионального Заксобрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет.
По всем уровням выборов на Ямале зарегистрировано 753 кандидатов, из них 388 от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца.
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.