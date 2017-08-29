Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более половины кочевников и вахтовиков досрочно проголосовали на Ямале

Общество
29 августа, 11:59 UTC+3 ТАСС

В выборах приняли участие более 2,8 тыс. человек из труднодоступных и отдаленных местностей округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 августа. Более половины кочевников и вахтовиков в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которых запланировано охватить досрочным голосованием, уже отдали свои голоса. В выборах приняли участие более 2,8 тыс. человек, говорится в сообщении избирательной комиссии ЯНАО.

"Завершилась первая неделя досрочного голосования избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях ЯНАО. В общей сложности в автономном округе проголосовали 2887 избирателей или 55,82% от числа избирателей, которых запланировано охватить досрочным голосованием", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование проходит в пяти муниципальных районах Ямала. До кочевников и вахтовиков члены избиркома добираются на вертолетах, лодках и вездеходах. Ранее ТАСС сообщал, что более 5,5 тыс. жителей тундры примут участие в досрочном голосовании.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября состоятся дополнительные выборы двух депутатов регионального Заксобрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет.

По всем уровням выборов на Ямале зарегистрировано 753 кандидатов, из них 388 от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама