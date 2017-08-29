Более половины кочевников и вахтовиков досрочно проголосовали на Ямале

ТАСС, 29 августа. Более половины кочевников и вахтовиков в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которых запланировано охватить досрочным голосованием, уже отдали свои голоса. В выборах приняли участие более 2,8 тыс. человек, говорится в сообщении избирательной комиссии ЯНАО.

"Завершилась первая неделя досрочного голосования избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях ЯНАО. В общей сложности в автономном округе проголосовали 2887 избирателей или 55,82% от числа избирателей, которых запланировано охватить досрочным голосованием", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование проходит в пяти муниципальных районах Ямала. До кочевников и вахтовиков члены избиркома добираются на вертолетах, лодках и вездеходах. Ранее ТАСС сообщал, что более 5,5 тыс. жителей тундры примут участие в досрочном голосовании.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 10 сентября состоятся дополнительные выборы двух депутатов регионального Заксобрания шестого созыва, а также 70 муниципальных кампаний - это выборы муниципальных дум и глав населенных пунктов на ближайшие пять лет.

По всем уровням выборов на Ямале зарегистрировано 753 кандидатов, из них 388 от партии "Единая Россия", 191 - от ЛДПР, 25 - от КПРФ, 17 - от "Справедливой России" и 132 самовыдвиженца.

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа полностью относится к Арктической зоне РФ. Население региона - более 530 тыс. человек.