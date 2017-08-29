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Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения Ивахненко

Общество
29 августа, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

И. о. ректора назначен первый проректор по учебной работе, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов

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Бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета Евгений Ивахненко

Евгений Ивахненко

© Пресс-служба РГГУ/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уволила с должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко.

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Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента информационной политики Андрей Емельянов.

"Евгений Ивахненко уволен с должности ректора. Исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор по учебной работе, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов", - сказал Емельянов.

В ведомстве не стали уточнять причину увольнения.

Кандидатуру Евгения Ивахненко на должность ректора РГГУ утвердил в марте 2016 года возглавлявший тогда Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Ливанов, Дмитрий Викторович Ивахненко, Евгений Николаевич
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