Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения Ивахненко

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уволила с должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко.

Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента информационной политики Андрей Емельянов.

"Евгений Ивахненко уволен с должности ректора. Исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор по учебной работе, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов", - сказал Емельянов.

В ведомстве не стали уточнять причину увольнения.

Кандидатуру Евгения Ивахненко на должность ректора РГГУ утвердил в марте 2016 года возглавлявший тогда Минобрнауки Дмитрий Ливанов.