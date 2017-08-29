Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения Ивахненко

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Глава Минобнауки уволила ректора РГГУ Евгения ИвахненкоОбщество 29 августа, 11:47
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уволила с должности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгения Ивахненко.
Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента информационной политики Андрей Емельянов.
"Евгений Ивахненко уволен с должности ректора. Исполняющим обязанности ректора назначен первый проректор по учебной работе, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов", - сказал Емельянов.
В ведомстве не стали уточнять причину увольнения.
Кандидатуру Евгения Ивахненко на должность ректора РГГУ утвердил в марте 2016 года возглавлявший тогда Минобрнауки Дмитрий Ливанов.