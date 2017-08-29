Все школы Подмосковья готовы к новому учебному году

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверили школы и дошкольные учреждения Подмосковья на соответствие требованиям пожарной безопасности. Как сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Московской области Виктор Сергеев, все учреждения готовы к новому учебному году.
"3800 образовательных организаций были проверены. По результатам все общеобразовательные учреждения готовы к новому учебному году", - сказал он.
Всего было проведено 1207 проверок, из них 811 - плановые и 396 - внеплановые. В ходе проверок было выявлено 155 нарушений требований пожарной безопасности. По словам Сергеева, сейчас все выявленные нарушения устранены. "Два юридических лица и 99 должностных лиц были привлечены к ответственности", - добавил он.
Сергеев отметил, что более 8000 профилактических мероприятий было проведено в школах, включая инструктажи и тренировки по эвакуации. Он добавил, что 1 сентября во всех школах области пройдут открытые уроки по безопасности жизнедеятельности.