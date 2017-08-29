Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все школы Подмосковья готовы к новому учебному году

Общество
29 августа, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Всего было проверено 3800 образовательных учреждений

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС проверили школы и дошкольные учреждения Подмосковья на соответствие требованиям пожарной безопасности. Как сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Московской области Виктор Сергеев, все учреждения готовы к новому учебному году.

"3800 образовательных организаций были проверены. По результатам все общеобразовательные учреждения готовы к новому учебному году", - сказал он.

Всего было проведено 1207 проверок, из них 811 - плановые и 396 - внеплановые. В ходе проверок было выявлено 155 нарушений требований пожарной безопасности. По словам Сергеева, сейчас все выявленные нарушения устранены. "Два юридических лица и 99 должностных лиц были привлечены к ответственности", - добавил он.

Сергеев отметил, что более 8000 профилактических мероприятий было проведено в школах, включая инструктажи и тренировки по эвакуации. Он добавил, что 1 сентября во всех школах области пройдут открытые уроки по безопасности жизнедеятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
2
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
3
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
4
Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября
5
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама