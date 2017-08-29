Роспотребнадзор рассказал, сколько должен весить рюкзак школьника

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал на сайте рекомендации о том, сколько должен весить рюкзак школьника и каким требованиям должна отвечать учебная литература.
"Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения", - говорится в сообщении ведомства.
Оформлена учебная литература должна быть таким образом, чтобы минимизировать зрительную нагрузку и препятствовать переутомлению. "Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения", - уточняют в пресс-службе.
Требования к школьной литературе касается также веса книг. Вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 кг, для ученика 3-4 класса - не более 2 кг, в 5-6 классе - не более 2,5 кг, в 7-8 классе - не более 3,5 кг, а для старшеклассников - 4 кг.
Портфели и ранцы должны способствовать сохранению осанки ребенка, и обязательно иметь светоотражающие элементы. Подход к вычислению оптимального веса рюкзака должен учитывать индивидуальные особенности ребенка.
"В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10", - уточняют в ведомстве.