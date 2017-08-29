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Число нарушений пожарной безопасности в школах и лагерях Подмосковья ежегодно снижается

Общество
29 августа, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

С начала года было устранено более трети нарушений, имеющихся в детских образовательных учреждениях

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество выявляемых нарушений требований пожарной безопасности в подмосковных школах и лагерях ежегодно снижается. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Московской области Виктор Сергеев.

"Ежегодно идет динамика снижения выявленных нарушений, потому что сейчас довольно тяжело будет существовать лагерю или образовательному учреждению, в котором есть нарушения пожарной безопасности. Все родители имеют средства коммуникации, и все это буквально в течение суток будет достоянием гласности, поэтому собственники объектов предпринимают усилия по обеспечению требований безопасности", - сказал он.

В ходе проверок с начала года в школах Подмосковья было выявлено 155 нарушений, в лагерях - 102 нарушения, 97 из них были устранены. Всего в Подмосковье функционировало в летнем сезоне 106 детских оздоровительных лагерей и 1102 детских лагеря на базе школ (лагеря дневного пребывания). "Проведено 644 проверки лагерей на базе школ, по результатам проверок установлено, что все выявленные нарушения устранены. Вместе с тем, 12 юридических лиц и 37 должностных лиц привлечены к административной ответственности", - добавил Сергеев.

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