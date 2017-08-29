Росгидромет: ошибок в прогнозе по шквалу 29 мая в Москве не было

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прогноз неблагоприятной погоды на 29 мая в Москве и Московском регионе был точным, обвинять службы Росгидромета в ошибках нельзя. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу "по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям". Прокуроры пришли к выводу, что "одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с".
"Прогноз был точный с допустимыми погрешностями. Там, где погибли люди, ветер не выходил за прогнозы", - заявил Шумаков.
Он подчеркнул, что ветер сильнее прогноза был только на аэродромах Москвы и области. "Это сами летные площадки. А для московских аэродромов выпускаются специализированные авиационные прогнозы. В этих прогнозах все предупреждения авиационных пользователям были даны заранее", - сказал собеседник ТАСС.
Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Жертвами шквала стали 18 человек.