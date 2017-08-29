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Росгидромет: ошибок в прогнозе по шквалу 29 мая в Москве не было

Общество
29 августа, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прогноз неблагоприятной погоды на 29 мая в Москве и Московском регионе был точным, обвинять службы Росгидромета в ошибках нельзя. Об этом ТАСС заявил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.

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Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу "по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям". Прокуроры пришли к выводу, что "одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с".

"Прогноз был точный с допустимыми погрешностями. Там, где погибли люди, ветер не выходил за прогнозы", - заявил Шумаков.

Он подчеркнул, что ветер сильнее прогноза был только на аэродромах Москвы и области. "Это сами летные площадки. А для московских аэродромов выпускаются специализированные авиационные прогнозы. В этих прогнозах все предупреждения авиационных пользователям были даны заранее", - сказал собеседник ТАСС.

Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Жертвами шквала стали 18 человек.

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