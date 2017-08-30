Британский стандарт образования: частная школа Баксвуд

Международная школа Баксвуд расположена в полутора часах езды от Лондона, недалеко от известного британского курорта Гастингс. С момента открытия в 1933 году и по сей день школа для детей 10–18 лет наряду с детьми из английских семей принимает и иностранных учеников. Сегодня в школе обучаются 440 учеников почти 48 национальностей.

Помимо академической нагрузки в Баксвуде уделяется большое внимание изучению языков. Сейчас в школе преподают 10 языков.

Домашняя атмосфера, футбольная академия и винодельня

Кампус, где на пансионе живет примерно половина учеников, раскинулся на обширной зеленой территории, где можно найти центр искусства и дизайна, театр, студии для занятий музыкой и танцами, а также спортивные объекты от теннисного корта до бассейна. Но, несмотря на внушительные размеры школы, в ней поддерживается домашняя атмосфера, а директор знает всех учеников по именам.

Наша школа — это семья, в которой каждому ребенку уделяется отдельное внимание. В Баксвуде мы верим, что в каждом ребенке заложен талант, и все возможности кампуса нацелены на то, чтобы этот талант найти и развить Джиллс Саттон Директор школы Баксвуд

"Так, на кампусе помимо академической учебы можно заниматься музыкой и актерским мастерством, регби, верховой ездой, фехтованием — этот список можно продолжать долго", — добавляет Джиллс Саттон.

При Баксвуде функционирует академия футбола и отдельная академия для джуниоров, созданная совместно с футбольным клубом "Челси". Возглавляет футбольное направление в школе старший тренер Дэрил Вилльярд, ранее работавший с молодежным составом "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Таким образом, школа является отличным стартом для тех, кто мечтает заниматься этим видом спорта профессионально. Некоторым ученикам школы посчастливилось оказаться на просмотре в известных британских и европейских клубах, например, "Манчестер Сити", "Милан" и "Малага", другим — даже подписать контракт и войти в состав молодежной команды.

Развернуть Виноградники на территории школы Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС Виноградники на территории школы Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС

Кроме того, в Баксвуде можно научиться виноделию. "Мы даже производим свое собственное вино, причем эта идея пришла в результате бизнес-занятий наших учеников по курсу международного бакалавриата", — отмечает Саттон.

По его словам, ребята провели исследование на тему свободной коммерческой ниши в Великобритании и пришли к выводу, что графство Восточный Суссекс, где находится школа, наиболее солнечный регион, и большинство британских вин произведены либо в этом регионе, либо в соседнем — Кенте. Кроме того, кампус находится на берегу Английского канала, а значит, практически соседствует с "винными регионами" Франции.

Так в Баксвуде появилось производство собственного вина, и ученики, которые заинтересованы в изучении маркетинга или, например, дизайна, могут предложить свои варианты продвижения конкретного продукта, дизайна этикетки. Каждый год школа проводит благотворительную ярмарку, и все средства, вырученные от продажи вина, идут на благотворительность.

"Образование, сшитое на заказ"

Раз в полгода ученики школы отправляются в международные поездки, выбирая не только традиционные маршруты, но и весьма экзотические страны, к примеру, Королевство Свазиленд в Южной Африке (граничит с ЮАР и Мозамбиком), где дети могут встретиться с королем государства, поучаствовать в традиционных танцах или заняться благотворительностью, помогая обеспечить местное население водой. По словам Саттона, такое многообразие возможностей нацелено на то, чтобы помочь детям найти себя и свой путь.

На мой взгляд, в частной английской школе ваш ребенок получает, как говорят в Англии, tailored education (дословно с англ. "образование, сшитое на заказ"). То есть не ребенка подстраивают под единую систему, а образование адаптируют под потребности и таланты ребенка. Можно сказать, мы "подгоняем" образование под ребенка, как хороший костюм Джиллс Саттон Директор школы Баксвуд

По его словам, ученики частной школы, помимо выбора предметов (что является неотъемлемой частью английской академической системы) также могут подобрать для себя подходящие дополнительные занятия, виды спорта, языки для изучения и дискуссионные клубы.

По мнению Саттона, дети, получившие образование в частной школе, больше уверены в своих взглядах на жизнь, и, что особенно важно, в своих возможностях. "Я все время привожу в пример танцевальную площадку. Людей на танцплощадке можно разделить на два типа: одни стоят в стороне, и им не нравится музыка или они просто решают, что поучаствуют в вечеринке в следующий раз. Другие — будут в центре танцпола и никакой тип музыки или другие отговорки не помешают им получать от жизни то, что они заслуживают — успех и удовольствие", — делится директор.

Развернуть Зал для занятий в школе Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС Зал для занятий в школе Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС

Ученики частных школ совершенно точно знают, чего хотят достигнуть в жизни, считает Саттон. "Все мы здесь для того, чтобы помочь каждому ученику стать лидером в своей сфере. И результаты поступления в университеты говорят о том, что у нас это получается", — добавляет он, уточняя, что ученики Баксвуда становятся студентами Оксфорда, Кембриджа, Лондонского Имперского колледжа и других известных вузов.

Интернациональные связи и учителя-друзья

Иван Гуменный закончил Баксвуд в 2017 году. Родители отправили его из родной Алма-Аты в британскую школу, решив, что обучение за границей открывает больше карьерных возможностей.

Развернуть Кампус школы Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС Кампус школы Баксвуд © Кристина Сулима/ТАСС

"Плюсом обучения в Баксвуде является то, что в школе присутствует много учеников разных национальностей. Благодаря этому ты заводишь друзей по всему миру, что в будущем может пригодиться, так как в наше время связи решают очень многое. Другой положительный момент — много свободного времени, которое можно потратить на свои увлечения, например, на занятия в кружках", — говорит Иван.

Сравнивая школы Казахстана и Англии, он отмечает, что в обеих странах на протяжении 11-летней программы изучаются все предметы, но в британских учебных заведениях обучение более персонифицированное. Так, последние два года школьники изучают предметы, которые понадобятся при поступлении в вуз.

В Англии учителя играют роль друзей, которые ищут подход к каждому ребенку. В Казахстане было иначе — там учителя более строгие Иван Гуменный Выпускник Баксвуда

В 2014 году Ивана выбрали префектом. Он помогал следить за порядком в школе, благодаря чему стал чаще общаться с директором. "Мистер Саттон всегда мне помогал. Беседы с ним в том числе помогли мне определиться с выбором университета", — делится молодой человек.

Окончив Баксвуд, Иван поступил в британский Университет Суррея. "Я хотел изучать бизнес-маркетинг и стал искать подходящие университеты, которые сильны в этой сфере. Потом оценил свои возможности, так как каждый университет требует определенных баллов по предметам. Для меня лучшим вариантом стал Университет Суррея. Он входит в число сильнейших английских университетов в области бизнеса", — заключает студент.

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