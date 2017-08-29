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Инспектор МЧС из Комсомольска-на-Амуре завоевал два серебра на Кубке мира по пауэрлифтингу

Общество
29 августа, 12:49 UTC+3

Сергей Григорьянц выступал в жиме штанги лежа и народном жиме в весовой категории до 75 кг

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ТАСС, 29 августа. Два вторых места в двух дисциплинах Кубка мира по паэурлифтингу занял пожарный инспектор из Комсомольска-на-Амуре Сергей Григорьянц. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

"Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольску-на-Амуре Сергей Григорьянц выступил на Кубке мира в жиме штанги лежа и народном жиме в весовой категории до 75 кг. В обеих дисциплинах он занял второе место", - сказали в пресс-службе.

Также Григорьянц выполнил норматив мастера спорта, обойдя мастеров спорта международного класса. В общем зачете первое место заняла сборная России.

В ноябре в Москве пройдет чемпионат мира, на котором инспектор Григорьянц планирует выступить.

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