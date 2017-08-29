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Росгидромет не получал официального представления от Генпрокуратуры о точности прогнозов

Общество
29 августа, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В пресс-службе организации отметили, что сам прогноз на 29 мая был точным

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Росгидромет не получал официального представления или предостережения от Генпрокуратуры по поводу точности прогноза погоды в Москве на 29 мая. Об этом во вторник заявили в пресс-службе Росгидромета.

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Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Генпрокуратура просит главу Минприроды Сергея Донского активизировать работу "по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям". Прокуроры пришли к выводу, пишет издание, что "одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС", согласно которому 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с".

"Надзорное ведомство не направляло в Росгидромет и Минприроды России представлений или предостережений", - сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Также в ведомстве пояснили, что сам прогноз на 29 мая 2017 года был точным, и превышения ожидаемой скорости ветра наблюдалось только в отдельных населенных пунктах Московской области. "На территории всего города Москвы прогноз оправдался, предупреждения были заблаговременно направлены во все органы власти, в том числе в ГУ ЧС по г. Москве для информирования населения и принятия соответствующих хозяйственно-административных мер", - напомнили в пресс-службе Росгидромета.

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