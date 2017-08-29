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Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейда

Общество
29 августа, 13:45 UTC+3

За 17 дней рейдов было выявлено 399 нарушений

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Мусорный полигон "Кулаковский", Московская область

Мусорный полигон "Кулаковский", Московская область

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Мобильные группы активистов за время 17-дневного антимусорного рейда "Чистое Подмосковье" выявили около 400 нарушений, связанных с незаконными свалками мусора, в результате были наложены штрафные санкции на общую сумму 1,6 млн руб. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на заседании правительства региона.

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"За 17 дней проведено 1472 рейда, выявлено 399 нарушений, составлено 327 протоколов об административных правонарушениях, изъято 53 единицы техники, наложено штрафов более чем на 1,6 млн рублей", - сказал Коган.

По его словам, наибольшее количество мусорных свалок выявлено на территории городского округа Истра, а также Раменского, Ленинского, Дмитровского и Чеховского районов Подмосковья.

В рейдах участвуют общественники, "Молодая гвардия", представители Общероссийского народного фронта, волонтеры. Для проведения рейдов создано более 200 мобильных групп

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