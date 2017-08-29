Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейда

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Мобильные группы активистов за время 17-дневного антимусорного рейда "Чистое Подмосковье" выявили около 400 нарушений, связанных с незаконными свалками мусора, в результате были наложены штрафные санкции на общую сумму 1,6 млн руб. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на заседании правительства региона.
"За 17 дней проведено 1472 рейда, выявлено 399 нарушений, составлено 327 протоколов об административных правонарушениях, изъято 53 единицы техники, наложено штрафов более чем на 1,6 млн рублей", - сказал Коган.
По его словам, наибольшее количество мусорных свалок выявлено на территории городского округа Истра, а также Раменского, Ленинского, Дмитровского и Чеховского районов Подмосковья.
В рейдах участвуют общественники, "Молодая гвардия", представители Общероссийского народного фронта, волонтеры. Для проведения рейдов создано более 200 мобильных групп