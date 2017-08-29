Общественная палата открыла горячую линию по защите избирательных прав граждан

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Горячая линия по защите избирательных прав граждан начала работу в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Мы не вмешиваемся в сам процесс, мы стараемся защитить избирательные права граждан", - цитирует пресс-служба заместителя секретаря ОП РФ Александра Точенова.

По его словам, эксперты будут рассматривать каждое сообщение, поступившее на горячую линию. "Если нарушение подтвердится, то мы будем оперативно доводить эту информацию до соответствующих органов региональных избирательных комиссий, ЦИК, судов и Генеральной прокуратуры", - добавил Точенов.

В Общественной палате уточнили, что звонки на горячую линию принимаются по телефону 8-800-737-77-66.