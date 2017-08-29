Greenpeace проводит в Беловежской пуще акцию протеста против вырубки деревьев

ВАРШАВА, 29 августа. /ТАСС/. Несколько десятков активистов международной природоохранной организации Greenpeace устроили в Беловежской пуще масштабную акцию протеста против проводимой польскими властями вырубки деревьев в этом реликтовом лесу. Об этом сообщило во вторник издание Gazeta Wspoczesna.

В акции принимают участие представители 12 стран. Они заблокировали работу тяжелой техники, вывозящей древесину, и требуют соблюдения решения суда ЕС, постановившего приостановить вырубку, а также создания спецкомиссии по вопросу сохранности пущи.

"Заверения министерства окружающей среды о том, что на территории пущи осуществляются лишь необходимые действия, лежащие в рамках постановления суда ЕС, оказались неправдивыми. Выводы патрулей однозначно указывают на то, что в пуще доходит до нарушения права", - утверждает руководитель польского отделения Greenpeace Роберт Цыглицкий.

Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев. По планам правительства, вырубке подлежат около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. В свою очередь экологи протестуют против этих планов и требуют дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Еврокомиссия в начале июля направила в суд ЕС иск с требованием к польскому правительству приостановить вырубку деревьев, поскольку подобные действия противоречат законам об охране природы и угрожают сохранности Беловежской пущи, занесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Суд ЕС 28 июля принял решение немедленно прекратить там вырубку реликтового леса. Однако, как сообщают экологи, уничтожение деревьев в пуще продолжается.