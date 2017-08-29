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В Ленинградской области планируют отказаться от второй смены в школах к 2020 году

Общество
29 августа, 14:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, августа. /ТАСС

В регионе во вторую смену обучаются 1,7% школьников

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют прекратить обучение школьников во вторую смену к 2020 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства области по социальным вопросам Николай Емельянов.

"Главная задача - ликвидировать вторую смену. По дорожной карте в рамках работы по федеральной программе "Школа-2025", если она будет реализована, мы должны уже к 2020 году уйти от второй смены. Мы четко понимаем, где что построить, чтобы к 2020 году в Ленинградской области была решена эта задача", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в настоящее время в области ходят в школу во вторую смену 1,7% учащихся, Ленинградская область входит в тройку регионов РФ с самым низким уровнем детей, обучающихся во вторую смену.

Первого сентября в Ленинградской области за парты сядут более 147 тыс. школьников, в том числе около 19 тыс. первоклассников. По данным областного комитета по образованию, первоклассников в этом учебном году в регионе на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом.

Областные власти заявляют, что система образования региона полностью готова к началу учебного года, на подготовку было израсходовано более 6 млрд рублей.

В области работают 383 школы, к 1 сентября откроется новая школа на 275 мест в поселении Колтуши Всеволожского района. К новому учебному году в области приобретено 49 новых школьных автобусов, которые будут использоваться как для замены старых машин на уже действующих маршрутах, так и для открытия новых маршрутов. Всего таким способом доставляют в школы более 7 тыс. школьников Ленинградской области.

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