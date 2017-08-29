В Ленинградской области планируют отказаться от второй смены в школах к 2020 году

Цинк: от живой клетки до космосаПромышленность 29 августа, 15:21
Нойштедтер рассказал, что не контактировал с российскими клубами по поводу переходаСпорт 29 августа, 15:03
Третьяк: участие шести команд в Кубке Первого канала по хоккею усилит зрительский интересСпорт 29 августа, 15:02
Ракетная программа КНДР. ДосьеБиографии и справки 29 августа, 15:02
Гол футболиста "Ювентуса" Манджукича в финале ЛЧ признан лучшим в прошлом сезонеСпорт 29 августа, 14:53
Ученые России и Австралии исследуют найденный в пещере на Урале зуб гигантского льваНовости Урала 29 августа, 14:46
Черчесов заявил, что при нем никто не будет просить легионеров принять гражданство РФСпорт 29 августа, 14:41
Медведев призвал главу РЖД "максимально поддерживать" позитивные тенденции развитияЭкономика и бизнес 29 августа, 14:39
Ярославские архивисты передали на Урал документы о наследии династии ДемидовыхНовости Урала 29 августа, 14:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют прекратить обучение школьников во вторую смену к 2020 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства области по социальным вопросам Николай Емельянов.
"Главная задача - ликвидировать вторую смену. По дорожной карте в рамках работы по федеральной программе "Школа-2025", если она будет реализована, мы должны уже к 2020 году уйти от второй смены. Мы четко понимаем, где что построить, чтобы к 2020 году в Ленинградской области была решена эта задача", - сказал Емельянов.
Он добавил, что в настоящее время в области ходят в школу во вторую смену 1,7% учащихся, Ленинградская область входит в тройку регионов РФ с самым низким уровнем детей, обучающихся во вторую смену.
Первого сентября в Ленинградской области за парты сядут более 147 тыс. школьников, в том числе около 19 тыс. первоклассников. По данным областного комитета по образованию, первоклассников в этом учебном году в регионе на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом.
Областные власти заявляют, что система образования региона полностью готова к началу учебного года, на подготовку было израсходовано более 6 млрд рублей.
В области работают 383 школы, к 1 сентября откроется новая школа на 275 мест в поселении Колтуши Всеволожского района. К новому учебному году в области приобретено 49 новых школьных автобусов, которые будут использоваться как для замены старых машин на уже действующих маршрутах, так и для открытия новых маршрутов. Всего таким способом доставляют в школы более 7 тыс. школьников Ленинградской области.