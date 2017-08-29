Стратегию борьбы с устойчивостью к антибиотикам планируют внести в кабмин 1 сентября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стратегия борьбы с устойчивостью к антибиотикам, разработанная Минздравом РФ, может быть внесена в правительство уже 1 сентября. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Глобальный план преодоления антимикробной резистентности был представлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году. Два года спустя ВОЗ выпустила приоритетный лист патогенных возбудителей - рекомендации для специалистов, разделяющие антибиотики на три категории по условиям их применения. В соответствие с международными документами и рекомендациями ВОЗ страны- участники разрабатывают собственные стратегии противодействия устойчивости антибиотикам.
"Если сегодня Сергей Анатольевич (Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли - прим. ТАСС) подпишет со своей стороны, то 1 сентября мы этот документ внесем", - сказал Краевой.
По словам замминистра сельского хозяйства РФ Елены Астраханцевой, Минсельхоз разрабатывает подходы, которые позволят в будущем вообще отказаться от использования антибиотиков в сельском хозяйстве.