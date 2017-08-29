Незаконную продажу браконьерами муксуна на 370 тыс. рублей пресекли на Ямале

ТАСС, 29 августа. Уголовное дело по факту незаконной добычи почти 900 рыб породы муксун, вылов которого запрещен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), возбудили в Салехарде. Об этом сообщили во вторник в пресс- службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

"Вскрыта перевозка водных биологических ресурсов вида муксун, запрещенных для добычи на территории округа. На автомобиле марки ГАЗ-3302 под управлением молодого человека была совершена попытка перевозки рыбы к местам ее реализации в Салехарде. По результатам осмотра автомобиля в кузове обнаружено 29 мешков с рыбой вида муксун в количестве 892 экземпляров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесен ущерб в размере более 370 тыс. рублей. "Отделом дознания ОМВД России по Салехарду вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов совершенная с причинением особо крупного ущерба", - уточнили в пресс-службе.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.