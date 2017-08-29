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Незаконную продажу браконьерами муксуна на 370 тыс. рублей пресекли на Ямале

Общество
29 августа, 14:42 UTC+3 ТАСС

Запрет на вылов муксуна был введен в ЯНАО в 2014 году из-за истощения стада рыбы

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ТАСС, 29 августа. Уголовное дело по факту незаконной добычи почти 900 рыб породы муксун, вылов которого запрещен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), возбудили в Салехарде. Об этом сообщили во вторник в пресс- службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

"Вскрыта перевозка водных биологических ресурсов вида муксун, запрещенных для добычи на территории округа. На автомобиле марки ГАЗ-3302 под управлением молодого человека была совершена попытка перевозки рыбы к местам ее реализации в Салехарде. По результатам осмотра автомобиля в кузове обнаружено 29 мешков с рыбой вида муксун в количестве 892 экземпляров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нанесен ущерб в размере более 370 тыс. рублей. "Отделом дознания ОМВД России по Салехарду вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству по ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов совершенная с причинением особо крупного ущерба", - уточнили в пресс-службе.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.

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