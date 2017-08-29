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Храм в Цхинвале для военнослужащих российской 58-й армии достроят к концу октября

Общество
29 августа, 15:22 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 29, августа. /ТАСС

Его будут посещать российские военнослужащие, пограничники и сотрудники посольства России

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ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Строители завершат к концу октября возведение в Цхинвале православного храма для расквартированных здесь военнослужащих 58-й армии Минобороны РФ. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе президента Южной Осетии со ссылкой на епископа Владикавказского и Аланского Леонида, прибывшего в Южную Осетию по приглашению президента республики Анатолия Бибилова.

"Я имел сегодня уже возможность посетить храм, купол накрыт, колокольня стоит, идут отделочные работы. Если Господь благословит, то к концу октября строительство будет завершено", - цитирует епископа пресс-служба президента Южной Осетии.

Он выразил благодарность тем людям, которые работают на строительстве, "выполняя все работы без срыва сроков и на совесть". "Храм будет относиться к 58-й армии, его будут посещать российские военнослужащие, пограничники и сотрудники посольства России. Двери храма, конечно, будут открыты и для всех жителей Южной Осетии", - сказал епископ.

Президент Бибилов во время встречи с епископом подчеркнул, что православная вера - это то, что духовно объединяет народы Южной Осетии и России. Он напомнил, что в конституции Южной Осетии прописано, что православная вера является в стране основной религией. "И нам очень хочется, чтобы православие в Южной Осетии было той основой, на которой мы будем поднимать республику и с Богом и верой идти вперед", - сказал Бибилов, его слова передает пресс-служба президента.

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