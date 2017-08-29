Туристический проект "Экоэлектричка" начинают в Год экологии в Подмосковье

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области открывает новый туристический проект "Экоэлектричка", который познакомит туристов с заповедными местами и природными достопримечательностями региона. Об этом сообщает во вторник пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Идея создания "Экоэлектрички" приурочена к Году экологии в России. Первая поездка состоится 16 сентября, "Экоэлектричка" отправится в Талдомский район. Туристы прибудут в природный заказник "Журавлиная родина", посетят смотровую площадку, с которой можно наблюдать за серыми журавлями. В программе первой электрички также посещение фермы, мастер-класс и экскурсия по Талдому", - сказала Забралова.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией.

В 2016 году Московскую область посетило 12,5 млн человек. Для сравнения, в 2013 году туристско-экскурсионный поток в регион составлял 8,5 млн человек.