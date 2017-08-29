В Кабардино-Балкарии разработают программу по противодействию наркомании

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков поручил разработать комплексную региональную программу по противодействию наркомании.

"Я поручаю правительству, совету безопасности, парламенту республики в установленный срок подготовить предложения по борьбе с наркоманией. Нужно разработать комплексную программу, и в течение недели представьте мне соответствующие предложения по данному вопросу. И руководителей правоохранительных органов прошу активизировать свою работу, это и оперативная составляющая, и предупредительный комплекс мер", - сказал Коков на заседании антинаркотической комиссии КБР.

Глава республики усомнился в данных статистики, касающихся выявления и профилактики наркомании. "У нас, оказывается, нет молодежи, употребляющей наркотики. По данным ваших таблиц это так и выглядит. Если это так, докажите мне это", - сказал он, обращаясь к членам комиссии.

Коков заявил, что лиц, употребляющих наркотики, выявляют только правоохранительные органы. "А остальные нигде ничего не видят... ни школа, ни медицина. Это ненормально, и нужно к этому отнестись самым серьезным образом", - сказал Коков.

Он обратил внимание на нехватку врачей-наркологов и поручил в течение месяца найти недостающих специалистов. "Я прошу, 1 октября доложите мне, что все у нас укомплектовано, и все детские врачи-наркологи и психиатры, специалисты в этой отрасли работают. Всем районом найти одного специалиста не такая большая проблема", - сказал он.

По данным Минздрава КБР, по состоянию на 1 июля 2017 года на диспансерном учете и профилактическом наблюдении у наркологов республики состоят 1 тыс. 994 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. В первом полугодии 2016 года на учет были взяты 290 человек, за первые шесть месяцев 2017 года - 233 человека.