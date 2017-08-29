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Эксперты по-разному оценивают предложение перенести начало учебного года на 1 октября

Общество
29 августа, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Отмечается, что решающее слово в вопросе переноса начала занятий должно быть не за чиновниками, а за учителями, родителями и самими школьниками

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Эксперты в области образования разошлись во мнениях относительно законопроекта о переносе начала учебного года на 1 октября. В интервью ТАСС они отметили, что переносить начало занятий муниципалитеты и так вправе, однако, если делать это на постоянной основе, то нужно прислушаться к мнению родителей, педагогов и самих учащихся, так как и на летние каникулы ребятам придется уходить позже.

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"Я думаю, что это будет нормально воспринято учителями, родителями, школьниками, если при принятии решений муниципалитетами мнения как раз этих всех групп будут учтены", - отметил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

Он добавил, что для этого нужны реально работающие школьные управляющие советы, и если право решения будет за школой, то тогда ничего плохого в этом нет. "Если родители поймут, что им удобно перенести на 1 октября, если учителя и дети так решат, то в этом ничего страшного нет. Проблемы начнутся тогда, когда муниципальные чиновники захотят это делать без учета мнения каждой школы. Вот тогда это может вызвать очень большие проблемы", - сказал эксперт.

Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов заметил, что и в советские времена школы начинали учебный год в разное время, однако это было, прежде всего, связано с форс-мажорными обстоятельствами - наводнениями или осенними разливами. "Дать право определять регионам, не думаю, что муниципалитетам, все-таки регионам, самим обсуждать, когда лучше начинать учебный год и заканчивать - это правильно. При этом 1 сентября должен остаться праздником, Днем знаний", - считает Болотов.

Некоторые эксперты, напротив, критикуют предложенный законопроект. По мнению директора Центра образования "Царицыно" Ефима Рачевского, законопроект не целесообразен, поскольку органы самоуправления и так имеют право переносить начало учебного года.

"Более того, любая школа имеет право это сделать в соответствии с действующим законодательством и уйти на каникулы чуть позже. Поэтому этот закон лишен всякого смысла. А раз он лишен смысла, то мне тут нечего комментировать. Органы самоуправления и так имеют на это право" - добавил Рачевский.

Ранее во вторник депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий органам местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября в силу климатических или иных условий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже несколько раз предлагал начинать учебный год в России не с 1 сентября, а с 1 октября. Минобрнауки ранее заявляло, что эту инициативу не поддерживает. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник, "мнение по этому вопросу не изменилось".

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