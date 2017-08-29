Первые в России отделы по подготовке к армии откроют в челябинских школах в сентябре

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Союз призывников России откроет с 1 сентября первые в стране отделы по подготовке школьников к службе в армии. Пилотные площадки начнут работу в Челябинской области, сообщил ТАСС во вторник председатель организации Марсель Хазиев.

"Союз призывников России стал инициатором возрождения допризывной подготовки школьников, которая практиковалась в Советском Союзе. С 1 сентября 2017 года мы запускаем пилотный проект в Челябинской области. В 22 школах региона (из 843 - прим. ТАСС) начнут работать отделы подготовки школьников к службе в вооруженных силах", - сказал Хазиев.

По его словам, занятия будут проводиться бесплатно и на добровольной основе, они рассчитаны на детей старших классов. Школьникам будут преподавать любительский и профессиональный рукопашный бой, строевую подготовку и другие воинские дисциплины. "Кроме того, будут организованы экскурсии в воинские части", - отметил Хазиев.

Он добавил, что открытие в школах таких отделов очень актуально. "Призывникам сегодня нужно рассказывать, что вооруженные силы страны давно преобразились, вышли на новый уровень. При этом современная армия требует более высокого уровня подготовки новобранцев, чем наблюдается сегодня, но получить нужные навыки ребятам негде", - сказал Хазиев.

Если по итогам первого учебного года опыт будет признан успешным, Союз призывников России планирует внедрить допризывную подготовку в школах и других регионов.

Союз призывников России - независимая общественная организация, созданная солдатами и офицерами, функционирует в 12 регионах России. В числе ее задач - психологическая и физическая подготовка к службе в Вооруженных силах РФ, контроль условий содержания военнослужащих, трудоустройство военнослужащих запаса.